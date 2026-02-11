Kocaeli İzmit Belediyesi, öz kaynaklarını verimli kullanarak hizmet üretme anlayışını güçlendiriyor. Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nde yapılan yapısal düzenlemeler, mevcut ekipmanların dönüştürülmesi ve mobil çözümler sayesinde hem maliyetler düşürüldü hem de hizmet kapasitesi artırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kendi imkânlarıyla hizmet üretme anlayışını benimseyen ve her alanda tasarrufu esas alarak kamu kaynaklarını yeniden halka kazandırmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, çalışmalarını her geçen gün geliştiriyor.

Bu doğrultuda Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü; atölyelerde gerçekleştirilen yapısal düzenlemeler, mevcut ekipmanların dönüştürülmesi ve hayata geçirilen mobil çözümler sayesinde hem maliyetleri düşürdü hem de sahadaki hizmet kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

'BELEDİYE KAYNAKLARINI DOĞRU KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, atölyede yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Fatma Başkan yaptığı açıklamada, 'Belediyemizin kaynaklarını korumaya ve doğru kullanmaya çalışıyoruz. Makine İkmal Müdürlüğümüz geldiği noktada kendini çok geliştirdi. Kullanılamayan araçların dönüşümü, yedek parça stokları, lastiklerimizin daha düzenli şekilde depolanması gibi çok sayıda yaptıkları yeniliklerle belediyenin kaynaklarını verimli kullanma açısından önemli adımlar atıldı.

'YENİ ARAÇLARIMIZI ALMAYA BAŞLADIK'

Geçen dönem bütün araçları satın alma yoluna gitmiştik. Hepsi çok şükür siyah plaka oldu. Göreve geldiğimizde 80 araç vardı ama şimdi 320 adet aracımız var. Onun haricinde de yeni araçlarımızı almaya başladık. Köy ve kırsala da daha fazla önem vermeye çalıştığımız için filomuzu genişletiyoruz.

'ARAÇLARIMIZ HİZMETLERDEN GERİ KALMIYOR'

Ömrünü tamamlamış veya İZAYDAŞ yolunda perte çıkan araçlarımızı hurdaya atmak yerine bir kısmını yedek parça olarak kullanacağız. Ya da ömrünü tamamlamış araçlarımızı başka bir şeye dönüştürmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bunu üzerine çalışıyor. Burası da ayrıca yedek parça atölyemiz. Önceden yedek parça alma işi uzun sürüyordu. Ama şimdi yedek parça bekleme süresini kısalttık. Araçlarımız hizmetlerden geri kalmıyor. Önceden parçalarımızı alıyoruz ve araçların ihtiyaçlarına göre buradan değerlendiriyoruz.