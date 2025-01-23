Kitap sevgisini erken yaşta kazandırmayı amaçlayan İZGİM Çocuk Kütüphanesi artık hafta sonları da hizmet verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, çocuklara erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve ailelere destek olmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Kadın Girişimciler Merkezi’nde faaliyet gösteren Çocuk Kütüphanesi, artık hafta sonları da açık olacak.

7-12 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN BULUŞMA NOKTASI

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:59 adresinde bulunan Kadın Girişimciler Merkezi binası içerisindeki Çocuk Kütüphanesi, 7-12 yaş arasındaki tüm çocukları ağırlıyor. Farklı kategorilerde çeşitli kitapların bulunduğu bu alan, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de sosyalleşmesine olanak tanıyor.

ÇOCUKLAR OKUMA ALIŞKANLIĞI KAZANIYOR

Çocuk Kütüphanesi, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Öğle aralarında ise (12.30-13.30) kapalı. Hafta sonları çalışma saatleri ise 11.00-16.00 olarak belirlendi. Kütüphanenin temel amacı, çocuklara erken yaşta kitap okuma sevgisi aşılamak ve boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak. Aynı zamanda Çocuk Kütüphanesi ile çocukların sosyalleşmesi teşvik edilirken ailelere de destek olunuyor.