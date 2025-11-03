Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Genel Müdürlük, kent genelinde eş zamanlı yürüttüğü altyapı projeleriyle hem merkez hem de kırsal bölgelerde yaşam kalitesini yükseltiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde yer alan Hasanağa mevkisinde içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatları yenilenirken aynı iş kapsamında Gölcük ve Kartepe ilçelerinde de altyapı hatlarının modernizasyonu sürüyor.

Başiskele ilçesi Servetiye Karşı Mahallesi'nde devam eden çalışmalar kapsamında 900 metre içme suyu hattı, 3.410 metre atık su hattı ve 400 metre yağmur suyu hattı imalatı planlandı. Ayrıca bölgede 1 adet prekast içme suyu terfi merkezi, 100 metreküplük prekast içme suyu deposu, 1 adet prekast atık su deşarj yapısı, 2 adet prekast atık su terfi merkezi ve 240 metre uzunluğunda tel çit imalatı gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 500 metrelik içme suyu hattı ile 3.100 metrelik atık su hattı tamamlandı. Bunun yanı sıra 1 adet prekast atık su deşarj yapısı, 1 adet prekast atık su terfi merkezi ve içme suyu deposunun montajı tamamlandı. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, kalan terfi merkezinin montajının da bitirilmesinin ardından tel çit imalatı kısa süre içinde gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü'nün altyapı yenileme çalışmaları, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde de kesintisiz şekilde sürüyor. Gölcük Karaköprü Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde 500'lük beton borularla 92 metre, 400'lük beton borularla 241 metre olmak üzere toplam 333 metrelik yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı. Sivritepe Mahallesi'nde ise 100'lük duktil borularla 500 metre içme suyu hattı ve 300'lük beton borularla 278 metre atık su hattı yapımı planlandı. Karaköprü Mahallesi İsmail Hakkı Zeytinoğlu Caddesi'nde 600'lük beton borularla 113 metre, 400'lük beton borularla 108 metre olmak üzere toplam 221 metrelik yağmur suyu hattında çalışmalar devam ediyor. Kartepe Kirazoğlu Mahallesi'nde ise 100'lük duktil borularla 770 metrelik içme suyu hattı tamamlandı. Mahallede, 420 metrelik yeni içme suyu hattının imalatı da hız kesmeden devam ediyor.