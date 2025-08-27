Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere yönelik çok amaçlı eğitim ve etkinlik merkezi Halkevi Gençlik Merkezi’nde güz dönemi kayıtları başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi; içerisinde bulunan modern kütüphane, müzik ve tiyatro sınıfları, sanat kulüpleri, hobi atölyeleri, genç sahne, özenli ortamı ve sunduğu hizmetlerle kısa sürede gençlerin buluşma noktası olmayı başardı. Gençler için sanat, teknoloji ve kültürel aktivitelerle dolu eşsiz bir mekâna dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi’nde, eğitimlerden atölyelere, sosyal etkinliklerden kültürel faaliyetlere, edebiyat buluşmalarından felsefe okumalarına, tasarımdan sahne sanatlarına, müzikten görsel sanatlara kadar dopdolu bir dönem gençleri bekliyor.

GÜZ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere kendilerini geliştirme imkânı sunmak için hayata geçirdiği Halkevi Gençlik Merkezi’nde yeni dönem kayıtları 25 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Gençlik Merkezi’ne yeni dönemde kayıt yaptırmak isteyen adaylar kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden 5 Eylül Cuma gününe kadar online formu doldurarak başvuru yapabilecek. Halkevi Gençlik Merkezi’ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar, eğitmenler eşliğinde resim, müzik, tiyatro, karikatür, tasarım, animasyon ve münazara dersleri ile hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek.

ÜRETTİKLERİNİ SAHNELEYECEKLER Halkevi Gençlik Merkezi’nde; 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda bulunan 290 kişilik salon, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, Genç Sahne, Mini Sahne, Stüdyo, Tasarım Sınıfı, Müzik Sınıfları, Tiyatro Sınıfı, Kitap Kulübü, Görsel Sanatlar Sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca Tiyatro Oyunları, Radyo Tiyatrosu, Kısa Animasyonlar, AR/VR Mekân Modellemeleri, 3B Tasarımlar, Çizgi Romanlar, Koro-Orkestra Çalışmaları Okuma Tiyatroları, Senaryo Çalışmaları, Şiir Dinletileri, Münazara Grupları ve Ufuk Buluşmaları ile Halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi olacak.

GENÇLERE 6 KULÜP HİZMET VERECEK Halkevi Gençlik Merkezi’nde Hobi Atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. Yeni dönemde Tasarım Kulübü’ne ‘Ses Tasarım - DJ Müzik Prodüksiyon’ eğitimi de eklenirken Kitap Kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Gösteri Sanatları Kulübü, Müzik Kulübü ve Ses Tasarım Kulübü’ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar, alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak.