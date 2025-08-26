YKS 2025 sonuçları, tercih döneminde danışmanlık hizmetlerine gelen talepler incelendiğinde öğrencilerin ve velilerin tercih sürecinde yalnızca bilgi almakla kalmayıp yön bulma ihtiyacıyla profesyonel danışmanlık hizmetlerine yoğun ilgi gösterdiğini ortaya koydu.İSTANBUL (İGFA) - Milyonlarca öğrencinin uzun soluklu sınav hazırlık süreci, YKS’nin ardından tercih dönemiyle tamamlandı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından okul ve bölüm tercihi yapan adaylar, doğru karar vermek için yoğun şekilde danışmanlık hizmetlerine yöneldi.

Tercih döneminde talepler geçen yıla kıyasla yüzde 20 artarken, en büyük yükseliş yüzde 35’e yaklaşan oranla Online YKS Koçluğu hizmetinde görüldü.

Başvuruların yüzde 40’ının sınav sonuçlarının açıklandığı ilk hafta yapılması, öğrencilerin hızlı ve bilinçli adım atma eğilimini ortaya koydu.

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih danışmanlığına olan talep geçen seneye göre yaklaşık yüzde 20 arttı.

En dikkat çekici yükseliş ise “Online YKS Koçluğu”nda yüzde 35’e yaklaşan artış oldu. Bu veri, öğrencilerin yalnızca eğitim değil, danışmanlık hizmetlerinde de giderek dijital çözümlere yöneldiğini gösterdi. “YKS Koçluğu” hizmeti de yüzde 23 büyüme kaydederken, “YKS Tercih Danışmanlığı” daha sınırlı bir artışla yüzde 6 seviyesinde yükseldi.

Verilere göre tercih döneminde başvuranlar arasında en geniş grubu, bölüm seçme konusunda kararsız kalan öğrenciler oluşturdu.

Dikkat çeken bir diğer grup ise aileler üzerinden gelen başvurular oldu.

Özellikle “kızım/oğlum için” diye başlayan talepler, üniversite tercihinin aile kararı haline geldiğini ortaya koydu. Bunun yanında vakıf üniversiteleri ve burs imkanlarına dair yoğun ilgi de öne çıktı. Öğrenciler hem hangi üniversitelerin burs verdiğini hem de sıralamalarının hangi özel üniversitelere denk geldiğini danışmanlardan öğrenmek istedi.