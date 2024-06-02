Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği ağaçlardan Kocaeli Gönüllülerinin topladığı erikler kompostoya dönüştü ve huzurevi sakinlerine ikram edilmek için hazırlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kocaeli Gönüllüsü projesi kapsamında, toplum yararına çok sayıda farklı proje hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi de gönüllülerin organizasyonlarına her türlü desteği sağlıyor.

Kocaeli Gönüllüleri, bu kez şehrin farklı yerlerindeki ortak kamusal alanlar ile Büyükşehir’in park ve bahçelere diktiği ağaçlardan erik topladı. Gönüllüler, tam mevsiminde toplanan bu eriklerden çok lezzetli, sağlıklı ve organik kompostolar yaptı. Gönüllüler, bu anlamlı ve güzel etkinlikte hayata geçirdikleri ürünlere sevgilerini de kattı. Yapılan kompostolar ise Kocaeli Huzurevi sakinlerine ikram edildi.

BÜYÜKŞEHİR’İN DİKTİĞİ AĞAÇLARDAN

Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin destekleri sonucunda organize edilen etkinlik kapsamında Kocaeli Gönüllüleri; ortak kamusal alanlara geçmişte dikilenler ile Büyükşehir’in şehrin birçok farklı yerine inşa ettiği park ve bahçelerdeki erik ağaçlarından 100 kilogram erik topladı. Toplanan eriklerden, sağlıklı ortamlarda 500 litre organik erik kompostosu elde edildi. Gönüllülerin elleriyle yaptığı ve sevgilerini de kattığı bu kompostolar, Kocaeli Huzurevine teslim edilerek burada yaşayan 102 yaşlımızın ikramına sunulacak.