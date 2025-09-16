Kocaeli Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli eğitim Müdürlüğü arasında iklim dostu iş birliği protokolü imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ile Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Eşleştirme Öğrenme Programı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. Kasım 2025’te başlayıp Kasım 2026’ya kadar devam edecek program için iki kurum arasında protokol imzalandı. Protokol ile Gölcük’te, Avrupa’daki birçok şehirle aynı platformda yer alarak kalıcı ortaklıklar kurmak ve iklim eylemlerinde öncü bir rol üstlenmek hedefiyle çalışmalar yürütülecek.

İKLİM DOSTU ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK

Gölcük Belediye Meclisi’nin verdiği yetki ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert’in imzaladığı protokol kapsamında Gölcük, Misyon Şehirleri ve Misyon Odaklı Şehirler (İkiz Şehirler) ile eşleştirilerek bir yıl boyunca iklim eylemlerinin uygulanabilirliği ve hızlandırılması üzerine ortak çalışmalar yapılacak. Program; üç aşamalı öğrenme modülü, karşılıklı saha ziyaretleri ve akranlar arası bilgi paylaşımı ile şehirlere somut katkılar sağlamayı hedefliyor.

ÖĞRENCİ VE GENÇLİK ODAKLI FAALİYETLERE DESTEK VERİLECEK

İmzalanan protokol ile Gölcük Belediyesi, kent genelinde iklim dostu dönüşüm ve sürdürülebilirlik projelerini hayata geçirirken; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de öğrenci, öğretmen ve gençlik odaklı farkındalık faaliyetleriyle sürece destek olacak. Böylece hem yerel yönetim hem de eğitim camiası el ele vererek, iklim kriziyle mücadelede örnek bir iş birliği ortaya koyacak.