İstanbul Bakırköy Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Nevin Yılmaz yönetiminde düzenlenen 'Yaza Merhaba Konseri' ile sanatseverlerle buluştu.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, yaz mevsimini 'Yaza Merhaba Konseri' ile karşıladı. Şef Nevin Yılmaz yönetiminde sahne alan koro, Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konserde Türk Sanat Müziği'nin önemli bestecilerinden Avni Anıl'ın eserleri seslendirilirken, solistlerin performansları da dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Koronun seslendirdiği eserler, sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı.
Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte salonu dolduran vatandaşlar, müzik dolu geceye yoğun ilgi gösterdi.