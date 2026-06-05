Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesi'nde yürüttüğü 19 milyon TL'lik içme suyu yatırımında sona yaklaştı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de Baklankuyucak Mahallesi'nde kullanım ömrünü tamamlayan ve zamanla meydana gelen su kaçakları nedeniyle hem su israfına hem de su yetersizliğine yol açan eski deponun yerine, modern yapım teknikleriyle yeni bir tesis inşa ediliyor.

Özellikle yoğun kullanım dönemlerinde yaşanan su sıkıntılarını kalıcı olarak ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, 300 metreküp kapasiteli modern bir içme suyu deposu bölgeye kazandırılıyor.

Uzun ömürlü, çevre dostu ve yüksek dirençli malzemeler kullanılarak inşa edilen yeni deponun yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi.



YENİ İÇME SUYU KAYNAĞI İLE ARZ GÜVENLİĞİ ARTIYOR



Proje kapsamında, bölgenin su temin kapasitesini artırmak amacıyla yeni bir içme suyu kaynağı da bölgeye kazandırıldı. Yeni kaynak sayesinde mahalleye daha güçlü ve sürdürülebilir su temini sağlanırken, özellikle yaz aylarında artan tüketim dönemlerinde yaşanabilecek su yetersizliklerinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece bölgenin içme suyu arz güvenliği de güçlendirilecek.



KESİNTİSİZ SU İÇİN 4,5 KİLOMETRELİK GÜVENLİ HAT



Projenin en önemli ayaklarından biri olan, suyun mahalleye güvenli ve verimli bir şekilde ulaştırılmasını sağlayacak 4 bin 500 metre uzunluğundaki yeni içme suyu iletim hattı ise Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekiplerince tamamlandı.

Yeni deponun da kısa süre içinde hizmete alınmasıyla birlikte Baklankuyucak Mahallesi sakinleri; modern, kayıpsız, daha güçlü ve kesintisiz bir içme suyu altyapısına kavuşmuş olacak.