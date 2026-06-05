Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen 'Yaza Merhaba Konseri', Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Orhangazi Salonu'nda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Türk Halk Müziği Korosu ve Kalbin Ritmi Grubu'nun sahne aldığı programda, katılımcılar müzik ve ritmin bir araya geldiği özel bir geceye tanıklık etti.

Konserde Türk Halk Müziği Korosu, Şef Kemal Kamalı yönetiminde Anadolu'nun sevilen türkülerini seslendirirken, Ritim Grubu ise Şef Cuma Çimen yönetiminde sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Engelli bireylerin sanatsal üretimlerini ve yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu etkinlik, izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Sanatın birleştirici gücünü ön plana çıkaran konser farklı kesimlerden vatandaşları aynı çatı altında buluştururken, özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha görünür olmalarına da katkı sundu. Katılımcılar, türküler ve ritim gösterilerinin icra edildiği programda keyifli anlar yaşadı.