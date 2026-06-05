Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin gastronomi kültürünü ve tarımsal üretim değerlerini desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü ile Bursa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Coğrafi İşaret Tescilli Hasanağa Enginarı Hasat Programı', Mustafakemalpaşa'nın Karaoğlan Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Şehrin önemli tarımsal değerlerinden biri olan coğrafi işaret tescilli Hasanağa Enginarı'nın üretimine dikkat çekmek, yerel üreticiyi desteklemek ve Bursa'nın gastronomi vizyonuna katkı sağlamak amacıyla düzenlenen programa Büyükşehir yöneticileri, Bursa Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Turgut, Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, Hasanağa Enginarı'nın Bursa'nın marka ürünlerinden biri olduğunu söyledi. Hedeflerinin Bursa'nın İzmir'i geçerek enginar üretiminde ülkenin ilk sırasına yerleşmesi olduğunu belirten Ceylan, 'Bursa'da 8 bin dekarlık alanda enginar üretiyoruz. Üretimi yapan cefakar ve fedakar çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Birçok enginarlı yemeğimiz mutfağımıza lezzet katıyor. Ayrıca enginar sağlık demektir. Hasat etkinliğimizde bizleri buluşturan kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum' dedi.

Karaoğlan Mahallesi Muhtarı Ergün Kısa da enginarın sofraların şifası olduğunun altını çizerek programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından katılımcılara enginarlı pilav, enginar dolması, enginar köftesi, kuzu etli enginar ve enginar tatlısı ikramında bulunuldu. Ardından Karaoğlan ve Doğancı mahallelerinde bulunan enginar tarlaları ziyaret edilerek hasat etkinliği gerçekleştirildi.