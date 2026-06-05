Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı'nı ziyaret ederek Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı selamladı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karkent Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı da ziyaret eden Başkan Altay, 'Bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinlemeyi, şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizle gönül bağını güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve afiyet temenni ediyorum' dedi.

Karkent Pazarı'nda esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Altay, alışveriş yapan Konyalıların talep ve görüşlerini de dinledi.

Başkan Altay, daha sonra Ali Ulvi Kurucu Caddesi ve Karakayış Caddesindeki esnafı da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerini belirten Başkan Altay, 'Bizim için en önemli konu hemşehrilerimizin rahatı ve mutluluğu. Konya'mızın bereketi hepimizin bereketi olsun. Sizlerden aldığımız güçle daha güzel yarınlar için durmadan çalışacağız. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinlemeyi, şehrimizin her köşesinde hemşehrilerimizle gönül bağımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve afiyet temenni ediyorum' dedi.