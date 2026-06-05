Çevre bilinci ve eğitim noktasında çok önemli işlere imza atan Selçuklu Belediyesi Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'nda Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi Selçuklu Sahne'de anlamlı bir ödül töreni düzenledi.

SAKARYA (İGFA) - Müziğin evrensel dili aracılığıyla İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su temasına dikkat çekilen 'SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması Selçuklu Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlendi.

Türkiye'nin her yerinden ve her yaştan yarışmacının katılarak ödüllerin sahiplerini bulduğu yarışmada dereceye giren 7 eser Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi, Selçuklu Bilsem Öğrencileri ve SETAP Yeşil Atölye Çocuk Korosu tarafından seslendirildi.

'SETAP Yeşil Atölye Ulusal Çocuk Şarkıları Beste Yarışması'nda Harun Keskin ve Çağrı Başbuğ tarafından bestelenen 'Çöpü doğaya atma kovaya at' isimli eser birinci olarak 70 bin TL'lik ödülün sahibi olurken İlhan Çınar tarafından bestelenen 'Bir damla' isimli eser ikinci olarak 50 bin TL ile ödüllendirildi. Yarışmada 3. olan Mehmet Akpınar'a ait 'Su hayattır' isimli eser de 30 bin TL'nin sahibi oldu. Cantekin Kafalı, Mahmut Sözer, Meral Yiğit Helalpara, Ediz Karasulu isimli yarışmacılar da mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç ,' Beste yarışmamız yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için özgün bir yarışma oldu'

Beste yarışmasının final töreninde çok güzel eserlerin icra edildiğini ifade eden ve öğrencileri tebrik ederek konuşmasına başlayan Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, 'Beste yarışmamız yaşanılabilir bir dünya, temiz bir çevre için özgün bir yarışmaydı. İnşallah gelecekte bu nesiller bizden emanet aldıkları dünyayı daha iyi yerlere taşırlar. Yine bu organizasyonda paydaş olarak çalıştığımız Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörümüz Sayın Cem Zorlu nezdinde tüm ekibine, Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı nezdinde tüm ekibine ve tüm emeğe geçenlere teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Programa Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Cem Zorlu, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, rektör yardımcıları, yarışmacılar, aileleri, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Program protokolün ödülleri takdim etmesiyle son buldu.