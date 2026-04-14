Kocaeli Gölcük Belediyesi, ilçeyi 'spor kenti' vizyonuyla geleceğe taşımayı hedefleyen büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlere ve spora yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Gölcük Belediyesi, çok amaçlı kapalı spor salonu ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu projesi için 7 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

12 BİN 500 METREKARELİK DEV SPOR KOMPLEKSİ

Toplam 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan kompleks, 5 bin 400 metrekarelik kapalı kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan proje, aynı anda birden fazla spor branşına ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı.

Projede; 2 adet basketbol ve voleybol sahası, toplam 1.140 metrekarelik kapalı antrenman alanları, çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek toplantı salonu ve açık otopark yer alacak.

5 KULVARLI YARI OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU

Komplekste, spor salonunun yanında ayrı bir bina olarak 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu da inşa edilecek. İlçeye kazandırılacak ikinci kapalı yüzme havuzu ile yüzme sporuna ilgi duyan gençler, 25 metre uzunlukta yarı olimpik modern bir havuzda spor yapma imkânına kavuşmuş olacaklar.

DÜZAĞAÇ MAHALLESİ'NDEKİ 17 AĞUSTOS SPOR SALONU'NUN KARŞISINDA

Kompleksin konumu da ulaşım ve kullanım açısından çok avantajlı bir noktada yer alıyor. Spor kompleksi, Düzağaç Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun hemen karşısında inşa edilecek.

Geniş otopark alanı sayesinde, bölgedeki spor etkinliklerinde yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.

'SPOR KENTİ GÖLCÜK' VİZYONUNUN GÜÇLÜ BİR ADIMI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, göreve geldikleri günden bu yana 'Spor Kenti Gölcük' hedefi doğrultusunda önemli proje ve çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Sezer, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İhsaniye'de, bu yıl yapımına başlanan, kapalı spor salonu, nizami futbol sahası, antrenman sahası, güreş açık ve kapalı antrenman sahaları ile sporcu konaklama tesisinin yer aldığı Gölcük Spor Kompleksi'nden sonra, Gölcük Belediyesi'nin bu yeni spor yatırımının da, söz konusu vizyonun en güçlü adımlarından biri olacağını ifade etti.

'BURADA GELECEĞİN SPORCULARI YETİŞECEK'

Başkan Sezer, ihale sürecinin başlamasıyla birlikte projenin kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirterek, 'Gölcük, bu önemli spor tesisleriyle, sadece bugünün değil, geleceğin sporcularını yetiştirecek güçlü bir altyapıya kavuşma yolunda çok önemli bir adım atmış olacak' şeklinde konuştu.