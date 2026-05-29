ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listesi'nde yer alan alanlara yönelik ücretsiz kent gezilerini sürdürüyor. Başkentliler; Gordion'dan Tuz Gölü'ne, Beypazarı'ndan Aslanhane Camisi'ne kadar Ankara'nın kültürel ve doğal değerlerini profesyonel rehberler eşliğinde yerinde keşfetme fırsatı buluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkent'in UNESCO tarafından tanınan kültürel ve doğal mirasını tanıtmak amacıyla ücretsiz kent gezilerine devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası ve Geçici Miras Listesi'nde yer alan alanlara gerçekleştirilen gezilerle vatandaşların Ankara'nın değerlerini yakından tanıması hedefleniyor.

'ANKARA'NIN DEĞERLERİNİ GELECEĞE AKTARIYORUZ'

ABB Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, Ankara'nın UNESCO tarafından tanınan değerlerinin uluslararası alanda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: 'Ankara'mızın tarihi kültürel mirasına sahip çıkarak özellikle UNESCO Miras Listesi'nde bulunan alanlarımızı ziyarete açtık. Ankara, köklü bir tarihe sahip ve oldukça fazla değere sahibiz. Bu değerlerin uluslararası bilinirliği ve marka değeri kazanması amacıyla UNESCO başvurularımız olmuştu. Bu bağlamda Ankara'nın tarihi değerleri, dünya tarafından da kabul görmüş önemli varlıklar olarak ortaya çıktı. UNESCO tarafından tanınmış 6 varlığımız bulunuyor. UNESCO tarafından tanınıyor olmak, bu yapıların ve değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından da büyük önem taşıyor.'

Sarı, düzenlenen geziler kapsamında vatandaşların Gordion, Beypazarı, Ahi Şerefeddin Camisi, Hacı Bayram Camisi ve Tuz Gölü gibi alanları ziyaret ettiğini ifade etti.