Gölcük Belediyesi, ilçeyi 'spor kenti' vizyonuyla geleceğe taşımayı hedefleyen büyük bir projeyi daha hayata geçiriyor. 5 bin 400 metrekare alanlı çok amaçlı kapalı spor kompleksi ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu yapımı için ihale tarihi netleşti.

KOCAELİ (İGFA) - Gençlere ve spora yönelik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Gölcük Belediyesi, çok amaçlı kapalı spor salonu ve 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu projesi için 7 Mayıs'ta ihaleye çıkacak.

Toplam 12 bin 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan kompleks, 5 bin 400 metrekarelik kapalı kullanım alanıyla dikkat çekiyor. Modern mimari anlayışla tasarlanan proje, aynı anda birden fazla spor branşına ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı. Projede; 2 adet basketbol ve voleybol sahası, toplam 1.140 metrekarelik kapalı antrenman alanları, çeşitli etkinlikler için kullanılabilecek toplantı salonu ve açık otopark yer alacak.

Komplekste, spor salonunun yanında ayrı bir bina olarak 5 kulvarlı kapalı yüzme havuzu da inşa edilecek. İlçeye kazandırılacak ikinci kapalı yüzme havuzu ile yüzme sporuna ilgi duyan gençler, 25 metre uzunlukta yarı olimpik modern bir havuzda spor yapma imkânına kavuşmuş olacaklar.

Kompleksin konumu da ulaşım ve kullanım açısından çok avantajlı bir noktada yer alıyor. Spor kompleksi, Düzağaç Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nun hemen karşısında inşa edilecek. Geniş otopark alanı sayesinde, bölgedeki spor etkinliklerinde yaşanan yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.