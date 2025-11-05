Kocaeli Gebze Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Meclis oturumu, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanmasıyla başladı. Toplantıyı Gebze Belediye Meclisi Başkan Vekili Selamet Güner yönetti. Başkan Vekili Güner meclis oturumunun başında '29 Ekim günü ilçemizde yaşanan elim kaza sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralı olarak kurtarılan kızımıza da acil şifalar diliyorum' dedi.

12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Önergeyle eklenen 4 maddeyle birlikte toplam 12 gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda, gündemin birinci maddesi olan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün vergi borcuna mahsuben 12 adet taşınmaz devriyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Diğer gündem maddeleri ise ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından Başkan Vekili Selamet Güner meclis üyelerinin gündem dışı söz verdi, sorularını cevapladı.