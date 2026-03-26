Milli Savunma Bakanlığı, NATO Güneydoğu Bölgesel Planı kapsamında Türkiye'de bir kolordu karargâhı kurulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Karargâhın bir Türk general komutasında görev yapması planlanıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin soruları üzerine NATO kapsamında kurulması planlanan Çok Uluslu Kolordu Karargâhı'na ilişkin detayları paylaştı.

Bakanlık, 2023 yılında NATO Güneydoğu Bölgesel Planı çerçevesinde söz konusu karargâhın kurulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığını, 2024 yılında ise bu niyetin NATO'ya resmi olarak bildirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, bir Türk general komutasında görev yapması planlanan karargâh için 6'ncı Kolordu Komutanlığı görevlendirildi ve millî çekirdek kadro atamaları gerçekleştirildi. Karargâhın çok uluslu yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmaların NATO ile koordineli şekilde sürdüğü, ancak NATO prosedürlerinin henüz tamamlanmadığı ve onay sürecinin devam ettiği belirtildi.

Karargâhın görevinin, NATO'nun bölgesel planları kapsamında kendisine tahsis edilecek kuvvetlerin entegrasyonunu sağlamak ve sorumluluk sahasında caydırıcılık ile savunma faaliyetlerini desteklemek olacağı ifade edildi.

Öte yandan Bakanlık, NATO Güneydoğu Bölgesel Planı'nın daha önce müttefikler tarafından onaylandığını hatırlatarak, kurulması planlanan karargâhın bölgede son dönemde yaşanan gelişmelerle doğrudan bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.