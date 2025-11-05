Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimine başlayacak öğrenciler için düzenlenen 'Hafızlığa Başlıyorum' programına katılarak öğrencileri tebrik etti.

KONYA (İGFA) - Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde hafızlık eğitimine yeni başlayacak öğrenciler için anlamlı bir program düzenlendi.

'Hafızlığa Başlıyorum' temasıyla gerçekleştirilen programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı, Karatay Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Ergan ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrencilerin hazırladığı mini gösteriler ile ilahi dinletileri büyük beğeni topladı. Protokol üyeleri, hafızlık yolculuğuna adım atan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

SAMAT: ÇOCUKLARIMIZI HAFIZLIĞA EN DOĞRU ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Türk Anadolu Vakfı Hafız Kuran Kursu Müdürü Emine Samat, yürüttükleri hafızlık projesi hakkında bilgi vererek; 'Türk Anadolu Vakfı Hafız Kuran Kursu ve Türk Anadolu Vakfı Hafız İmam Hatip Okulu olarak ortak bir hafızlık projesini sürdürüyoruz. Bu kapsamda okulumuzda eğitim gören 5. sınıf öğrencilerimizin hafızlığa başlama programını sizlerle birlikte gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Öğrencilerimizi 4. sınıfın sonunda yapılan sınavla belirliyor, ardından yaz döneminde kapsamlı bir hazırlık eğitimi vererek hafızlık sürecine en iyi şekilde başlamalarını sağlıyoruz. Amacımız, çocuklarımızın hem dini hem de akademik anlamda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaktır.' ifadelerine yer verdi.

KILCA: ÖĞRENCİLERİMİZİN GAYRETİ TAKDİRE ŞAYAN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hafızlığa başlayan öğrencilerin önemli bir manevi yolculuğa adım attıklarını belirterek; 'Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Böyle güzel bir ortamda hafızlıklarını tamamlayacaklar. Ben de bu yaşlarda hafızlığa başlamıştım ve küçük yaşta öğrenilen ilmin kalbe daha derinden kazındığına inanıyorum. Rasulullah 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir' buyuruyor. Dolayısıyla çok hayırlı bir hizmetin başlangıcındalar. Rabbim zihin açıklığı versin, kolaylıkla tamamlamayı nasip etsin.' dedi. Ailelerin ve öğretmenlerin verdiği emeğe de dikkat çeken Kılca; 'En büyük yükü aileler çeker. Çocukların evde ders yapması ancak onların desteğiyle mümkündür. Hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Onlar da büyük bir gayret ortaya koyuyorlar.' diye konuştu.

Öğrencilerin hem akademik hem de hafızlık eğitimleriyle kendilerine sağlam bir gelecek hazırladıklarını vurgulayan Hasan Kılca sözlerini şöyle tamamladı; 'Çocuklarımızın gayreti takdire şayan. Çıktıkları bu güzel yolculuk için tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Allah sayılarını artırsın. Karatay Belediyesi olarak eğitime ve öğrencilerimize ayrı bir önem veriyoruz. Biz de çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.'

ÖGE: HAFIZLIK BİR ADANMIŞLIK VE BEREKET YOLCULUĞUDUR

Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge ise programın hayırlı olmasını dileyerek, hafızlık eğitiminin büyük bir emek, sabır ve adanmışlık gerektirdiğini kaydetti.

Hafızlığa başlayan öğrencilerin önemli bir manevi sürece adım attığını ifade eden Prof. Dr. Ali Öge şunları söyledi; 'Hafız olabilmek ayrı, hafızlığa adanabilmek ayrı. Çocuklarımız önce adandılar ve bunun sevabını aldılar. Çalışmanın feyzini ve bereketini yaşayacaklar. Tamamladıklarında ise hep birlikte büyük bir mutluluk yaşayacağız inşallah. Rabbim hepsine hayırlısıyla tamamlamayı nasip eylesin. Bu yolculuk aynı zamanda idareciler, sivil toplum kuruluşları, destek sağlayan tüm hayırseverler ve özellikle anneler ile babaların ortak gayretiyle yürütülüyor. Bu berekete hep birlikte ortak oluyoruz. Bugün bu program, ileride Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, icazetini ve diplomasını almış hafızlarımızı görmemizin ilk adımıdır.'







