İzmir’in kurtuluşunun 103. yıl dönümü, 9 Eylül Zafer Yürüyüşü ile başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları tarihi güzergah üzerinde düzenlenen Zafer Yürüyüşü ile başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Türk ordusunun 9 Eylül’de şehre girdiği Basmane Karakolu önünden başlayan, Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanan yürüyüşe katıldı. Dün Balçova’daki polis merkezine gerçekleşen saldırıdan dolayı bando takımı yürüyüşe eşlik etmedi.

İzmir’de kurtuluşun 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de kente girerken kullandığı güzergâh üzerinde 9 Eylül Zafer Yürüyüşü düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na kadar devam etti. Kortejde milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, bürokratlar, iş dünyası, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve binlerce İzmirli yer aldı. Yürüyüşte 350 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağı taşındı. İzmirliler marşlar eşliğinde yürüyenlere alkışladı. Zafer Yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda noktalandı. Program kapsamında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından son buldu.

BANDO TAKIMI EŞLİK ETMEDİ

Dün Balçova’daki polis merkezine yapılan saldırıda birinci sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın’ın şehit olması nedeniyle yürüyüşe bando takımı eşlik etmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi 8-9 Eylül tarihlerinde İEF kapsamında yapılacak konser ve eğlence etkinliklerini de iptal etmişti.