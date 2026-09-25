Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gebze Millet Bahçesi içinde inşa ettiği Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi tamamlandı. Şehit aileleri ve gazilerin sosyal buluşma noktası olacak yeni tesis, Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin şehit aileleri ve gazilere vefa amacı ile Gebze Millet Bahçesi'nde inşa ettiği Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi tamamlandı.

Şehit aileleri ve gaziler için bir sosyal buluşma noktası olması hedeflenen yeni tesis, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katılımı ile düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

YÜKSEK KATILIM VARDI

Törene Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Kocaeli Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Yücel Darcan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, MHP Kocaeli İl Başkanı Enes Emengen, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, ilçe başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BÜYÜKAKIN: 'ŞEHİTLİK EN YÜCE MAKAM'

Törende konuşan Başkan Büyükakın sözlerine, 'Bazı anları var ki o anlarda kelimeler anlamsız hale geliyor. Hangi kelimeyi seçerseniz seçin derdinizi anlatamıyorsunuz. Duygularınızı ifade edemiyorsunuz' ifadeleri ile başladı.

Şehitliğin en yüce makam olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın şunları dile getirdi: 'Şehitlik, peygamberlik makamından sonraki en kıymetli makam. Ne desek boş. Ne yapsak boş. Ne yaparsak yapalım sizin aziz hatıranıza olan minnetimizin karşılığı olmayacak. Yapacağımız hiçbir şey onu karşılamaya yetmeyecek.'

DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Konuşmaların ardından Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın'a, Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi'ne verdikleri destekten dolayı tablo hediye edildi.

Şehitlerimiz ve ahirete intikal etmiş gazilerimiz için dualar okunurken, Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın ile protokol üyeleri, tesisi gezerek bilgi aldı. Başkan Büyükakın törene katılan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ile sohbet ederek hal hatırlarını sordu.

SOSYAL BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Kültürel ve anma programların, toplantı, organizasyonların yapılacağı, eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin yapılacağı Gebze Şehit Yakınları ve Gazi Evi, şehit aileleri ve gaziler için bir sosyal buluşma noktası olacak.

Toplam 2 bin 674 metrekarelik proje alanı üzerinde hayata geçirilen tesisin, 300 metrekaresi betonarme bina olarak inşa edildi.

Proje bünyesinde ayrıca 25 araçlık otopark, 800 metrekare yeşil alan ve 300 metrekare sert zemin düzenlemesi yapıldı. Tesiste 64 kişilik konferans salonu ile kadın ve erkekler için ayrı mescitler yer alıyor.