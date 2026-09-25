Sakarya'da Yazlık Katlı Kavşak Projesi'ni destekleyecek köprü, Yenikent ve şehir merkezi arasındaki ulaşımı rahatlatacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Yazlık Katlı Kavşak Projesi kapsamında ulaşım yükünü azaltmak amacıyla planladığı Kuzey Köprüsü'nün temeli atıldı. Eski Kipa arkası mevkiinde inşa edilen 1.600 metrelik duble yol üzerinde yükselen köprü, Yenikent'ten şehir merkezine giden binlerce sürücünün Yazlık Kavşağı'na girmeden ulaşım sağlamasına imkân verecek.

Temel atma törenine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'ULAŞIMI RAHATLATACAĞIZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, projenin Yenikent'in artan nüfus yoğunluğu, Şehir Hastanesi ve Yeni Yazlık Kavşağı dikkate alınarak planlandığını söyledi. Alemdar, köprünün çevre yoluna paralel bir ulaşım aksının parçası olacağını belirterek, bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini ifade etti.

Alemdar, şehir genelinde 80'in üzerinde proje üzerinde çalıştıklarını, belediye hizmet binası, Şehir Kütüphanesi, Bilim Merkezi, Sapanca Gölü çalışmaları ve içme suyu yatırımlarının da sürdüğünü aktardı. AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Cumhurbaşkanı desteğiyle Sakarya'nın milyarlarca liralık yatırım aldığını belirterek, Ankara'daki temasların sürdüğünü söyledi. Milletvekili Ertuğrul Kocacık ise Sakarya'da trafiğe kayıtlı 450 bin 776 araç bulunduğunu hatırlatarak, yapılan yatırımların vatandaşların refahı için olduğunu ifade etti.

Milletvekili Ali İnci de Sakarya'nın merkez ve ilçelerinde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

VALİ DOĞAN: 'ÖNEMLİ BİR ULAŞIM KORİDORU OLACAK'

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentte çok sayıda yatırımın aynı anda yürütüldüğünü belirterek, temel atılan güzergâhın ulaşım açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Doğan, Yenikent bölgesinde trafik yoğunluğunun daha da artacağını öngördüklerini, bu nedenle yeni ulaşım projelerinin önem taşıdığını vurguladı.

Kuzey Köprüsü'nün, Karaman, Camili ve Korucuk'tan şehir merkezine giden sürücülere önemli kolaylık sağlaması bekleniyor. Proje tamamlandığında, ilerleyen süreçte Şehir Hastanesi'nden merkeze hareket edecek binlerce vatandaş da trafikte beklemeden şehir merkezine ulaşabilecek.