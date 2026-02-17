Kocaeli Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve yüzlerce Çayırovalı minik öğrenci, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala, Ramazan coşkusunu tüm Çayırovalılarla birlikte paylaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova'da Ramazan coşkusu ilçeyi sardı. Mübarek Ramazan ayına kavuşmamıza çok kısa bir süre kala, Çayırova'da da Ramazan yürüyüşü gerçekleştirildi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri'nde eğitim gören yüzlerce öğrenci, velileri ve kent protokolünün katılımıyla, bugün Fatih Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş, renkli anlara sahne oldu.

Minik öğrencilerin elleriyle hazırladığı 'Hoş Geldin Ramazan', 'Ramazan Geldi Hoş Geldi' yazılı pankartlar, Fatih Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşların da büyük beğenisini kazandı. Başkan Çiftçi ve Çayırovalılar, Fatih Caddesi'nin başından başladıkları yürüyüşü, cadde sonunda sonlandırdı.

'ALLAH RAZI OLSUN SİZLERDEN'

Yürüyüşün ardından tüm Çayırovalılar hep birlikte edilen dualara 'amin' dedi.

Yürüyüş sonrasında ise tüm Çayırovalılar hep birlikte edilen dualara amin dedi. Yürüyüş sonrasında bir konuşma gerçekleştiren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şunları dile getirdi; 'Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Allah razı olsun sizlerden, geldiniz burada bizi yalnız bırakmadınız. Güzel bir geleneğimizi Çayırova'da başlatmış olduk. Bu vesile ile Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim sağlık ve sıhhatle hepimize oruçlarımızı tutmayı nasip eylesin' ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi, Ramazan'ın manevi atmosferine dikkat çekerek, 'Mübarek Ramazan'ı sevgiyle, muhabbetle ve kardeşlik ruhuyla karşılıyoruz. Ramazan; gönülleri birleştiren, kalpleri yumuşatan, sofraları bereketlendiren müstesna bir iklimdir. Bu güzel atmosferin sevincini ve heyecanını hemşehrilerimizle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim sofralarımızdan bereketi, yüzlerimizden tebessümü; hanelerimizden ve gönüllerimizden huzuru eksik etmesin' dedi.