BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve dayanışma ruhunu toplumun tüm kesimleriyle birlikte yaşamak amacıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çölyak rahatsızlığı olanların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini desteklemek üzere özel olarak hazırlanan glütensiz gıda paketleri, kent genelinde 1500 haneye ulaştırılıyor.

Büyükşehir ekipleri tarafından titizlikle hazırlanan gıda paketleri, vatandaşların evlerine kadar götürülerek teslim ediliyor. Hazırlanan kolilerde glütensiz mısır unu, glütensiz un, 3 paket makarna, ekmek, kepekli ekmek, pirinç unu, mısır nişastası, mısır irmiği, meyveli bar, gofret, çikolata ve çörek otlu kraker bulunuyor.

Gıda paketinden yararlanan vatandaşlar, çalışmadan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, sağlıklı gıdaya erişim konusunda desteklerinden dolayı Bursa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.