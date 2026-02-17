Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Ramazan Kitap Sokağı, 18 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılışla birlikte Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde kapılarını kitapseverler için açacak.

Ramazan ayının manevi atmosferini kitapla buluşturacak organizasyon için alanda çalışmalar başlarken, Kitap Sokağı 18 Şubat Çarşamba günü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

13 YAYINEVİ, SAHAF VE KİTABEVİ

Ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanatla buluşturacak olan Ramazan Kitap Sokağı'nda Nesil Yayınları, Mavi Güneş Sahaf, Sama Yayınları, Zafer Dergisi, Lügat Kitabevi, Atmosfer Sahaf, Babüsselam Sahaf, Rahmet Kitabevi, Server Yayınları, İksir Yayınları, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Timaş Yayınları ve Kardeşler Kitabevi olmak üzere 13 farklı yayınevi, sahaf ve kitabevi yer alacak.

Farklı alanlara hitap eden eserlerin okuyucuyla buluşacağı stantlarda, Ramazan boyunca kitap dostları geniş bir yayın yelpazesiyle bir araya gelecek.

RAMAZAN BOYUNCA ZİYARET EDİLEBİLECEK

18 Mart Çarşamba gününe kadar açık kalacak olan Ramazan Kitap Sokağı'ndaki stantlar her gün sabah 10.00'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Ramazan akşamlarını kültür ve sanatla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara buluşma noktası olacak Kitap Sokağı, şehrin sosyal ve kültürel hayatına da katkı sağlayacak.