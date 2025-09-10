Kocaeli Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye desteği sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden belediye, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için özel olarak hazırlanan kırtasiye setlerini, tespit edilen ailelerin evlerine ulaştırıyor.

“Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” anlayışıyla birçok projeyi hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bu yıl da ihtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, başvuru yapan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen öğrencilere kırtasiye malzemelerini doğrudan ulaştırıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla her zaman ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.