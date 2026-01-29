Kocaeli Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki 3 mezarlık alanında bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklarda bakım çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda düzenli olarak mezarlıkları temiz tutmak için gayret sarf eden ekipler, boya badana, ot biçim, yabani ot temizliği ve birçok noktada çalışmalarına devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Akse Mezarlığı, Şekerpınar Mezarlığı ve Balçık Yeni Mezarlık Alanı'nda çalışma gerçekleştiriyor.

Çayırovalı ilçe sakinlerinin yoğun olarak ziyaret ettiği mezarlık alanlarında vatandaşların ziyaretlerini daha huzurlu ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi için yoğun bir çalışma yapan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, düzenli aralıklarla mezarlıklarda bakımların yapılmaya devam edileceğini belirtti.

İlçedeki üç mezarlıkta yapılan bakım ve onarım çalışmaları, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.