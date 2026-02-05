Edirne'de Yenimuhacir beldesinde vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan gençler için düzenlenen geleneksel asker gecesi, coşkulu ve duygusal anlara sahne oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenimuhacir Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen Asker Gecesi'nde, askere gidecek 6 genç için belde halkı tek yürek oldu. Belediye Başkanı Tamer Kıral'ın da katıldığı gecede gurur ve eğlence bir aradaydı.

Geceye Yenimuhacir Belediye Başkanı Tamer Kıral, belediye meclis üyeleri, asker aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belde halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, vatan borcunu ödemeye hazırlanan gençler için dualar edildi.

BAŞKAN KIRAL HALAY ÇEKTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde Belediye Başkanı Tamer Kıral, sahnede gençleri yalnız bırakmayarak onlarla birlikte halay çekti. Samimi görüntülerin yaşandığı gecede Kıral, gençlere moral aşıladı.

GENÇLERE AY-YILDIZLI HEDİYE

Anlamlı gecenin sonunda Yenimuhacir Belediye Meclis üyeleri, askere gidecek 6 gence kutsal emanetimiz olan Türk Bayrağı hediye etti. Başkan Tamer Kıral, yaptığı konuşmada şu temennilerde bulundu: 'Evlatlarımızın güle güle gidip, sağlıkla dönmelerini diliyorum. Rabbim hepsine hayırlı tezkereler nasip etsin. Yolları açık, bahtları aydınlık olsun.'