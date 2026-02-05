Karabağlar Belediyesi, yerel yönetimde dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Karabağlar İletişim Merkezi'ni (KARBİM) mahalle muhtarlarının kullanımına sundu.

İZMİR (İGFA) - KARBİM Mobilya Akademisi'nde düzenlenen eğitim programında muhtarlara, mahallelerden gelen talep, öneri ve şikâyetlerin belediyeye doğrudan ve hızlı biçimde iletilmesini sağlayacak mobil uygulama ve web sistemi tanıtıldı.

Eğitimlerde her muhtar için kişisel kullanıcı hesapları oluşturulurken, sistemin pratik kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. KARBİM sayesinde mahallelerde tespit edilen sorunlar ilgili müdürlüklere anlık olarak iletilecek, çözüm süreçleri ise sistem üzerinden şeffaf biçimde takip edilebilecek.

Bu sistem sayesinde muhtarların mahallelerinden gelen bildirimlere yer ve zaman sınırlaması olmaksızın bildirim yapabilmesine olanak sağlaması ve çözüm hızını artırarak belediye ile mahalleler arasındaki iletişimi daha etkin ve sürdürülebilir hale getirmesi amaçlanıyor.