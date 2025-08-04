Bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek ve yeni sezon hazırlıklarına ‘Şampiyonluk’ parolasıyla başlayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İki sezondur Çayırova’yı Türkiye Basketbol Ligi’nde temsil eden ve geçtiğimiz sezon play-off yarı finali oynama başarısını gösteren Çayırova Belediyesi, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı.

Baş antrenör Gökhan Güney’in öncülüğünde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, oyuncuların morallerinin yüksek olduğu gözlemlendi. Yeni sezona süper lig hedefiyle başlayan ve parolanın ‘şampiyonluk’ olduğu Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, bu sezon genç yetenekler ve tecrübeli isimlerle harmanlanmış kadrosuyla adından sıkça söz ettirecek. Önümüzdeki günlerde yabancı oyuncuların da katılmasıyla tam kadro olarak antrenmanlara devam edecek temsilcimiz Çayırova Belediyesi’nin hazırlık maçı takvimi de netlik kazandı.

İŞTE HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, 2025-2026 hazırlık maçı fikstürü ise şu şekilde; 23 Ağustos Cumartesi Çayırova Belediyesi-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, 27 Ağustos 2025 Bursaspor-Çayırova Belediyesi, 30 Ağustos 2025 Çayırova Belediyesi-Balıkesir Büyükşehir Belediye, 03 Eylül 2025 Tofaş-Çayırova Belediyesi, 06 Eylül 2025 Çayırova Belediyesi-Harem Spor, İlkan Karaman Turnuvası 11 Eylül 2025 Çayırova Belediyesi-Konya Büyükşehir Belediyesi, İlkan Karaman Turnuvası 13 Eylül 2025 Çayırova Belediyesi-Fenerbahçe Koleji.