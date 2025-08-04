Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sporseverlerin merakla beklediği MTB Eliminator Dünya Kupası’nın takvimini açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Alemdar, Dağ Bisikleti Dünya Kupası’nın 10 Ağustos Pazar günü Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirileceğini ve heyecanın şehri saracağını açıkladı. Alemdar, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde şehrimize yakışır bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm şehri bu heyecana ortak olmaya vadiye bekliyoruz” dedi.

Sakarya, dünya üzerindeki en büyük bisiklet yarışlarından bir tanesine daha Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ev sahipliği yapıyor.

Dağ bisikleti organizasyonu MTB’nin en prestijli organizasyonları arasında yer alan, Eliminator Dünya Kupası’nın Sakaryalı ve Türkiye çapındaki sporseverler tarafından merak edilen takvimini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar açıkladı.

10 AĞUSTOS 18.30’DA

Alemdar, şampiyonanın 10 Ağustos Pazar günü Avrupa’nın en donanımlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 18.30’da gerçekleştirileceğini paylaştı.

Dağ parkurunda koşulacak ve çok sayıda ülkeden canlı yayınlanacak olan yarışın heyecanı tüm vadiyi ve şehri saracak. Dünyanın en başarılı, şampiyon dağ bisikleti yarışçıları o gün Sakarya’da dünya kupası için pedal çevirecek.

BİNLERCE KİŞİ TAKİP EDECEK

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun yönettiği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ise tüm detaylarıyla ev sahipliği yapacağı yarışı binlerce kişinin takip etmesi bekleniyor.

Ayrıca yarıştan hemen sonra gençlerin çok sevdiği şarkıcı Emre Fel vadide sahneye çıkacak.

DÜNYA KUPASI SAKARYA’DA

Başkan Alemdar, “İsmi Bisiklet Şehri ile özdeşleşen, bisiklet sporuna yeni bir iklim kazandırarak Türkiye’ye sevdiren Sakarya’mızda büyük bir organizasyonun daha müjdesini veriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde gerçekleştirilecek MTB Eliminator Dünya Kupası büyük bir heyecana sahne olacak ve biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Dağ parkurundaki yarışları nefeslerimizi tutarak izleyeceğiz. Daha sonra vadide şarkıları hep birlikte söyleyeceğiz. Sporseverleri ve tüm Sakarya’mızı 10 Ağustos’ta bu heyecanı birlikte yaşama davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

54 KİŞİYE BİSİKLET HEDİYESİ

Dünya kupası ile konsere katılım tamamen ücretsiz olacak ve yarıştan hemen sonra katılımcılar arasından 54 kişiye çekilişle bisiklet hediye edilecek.