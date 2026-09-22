Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere yönelik yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği için talepler alınmaya devam ediyor. Arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan desteğe yoğun ilgi olurken, görevli ekipler işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik destekleri sürüyor. 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında yaklaşık 3 bin 800 çiftçiye sağlanacak yüzde 50 hibeli sonbahar dönemi tohum desteği için üreticilerden talepler alınmaya devam ediyor.

Arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohum desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, belirlenen başvuru noktalarına güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle müracaat ediyor.

TALEPLER BELİRLENEN NOKTALARDA ALINIYOR

Desteğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle başvuru noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Üreticilerin yoğun talebi nedeniyle başvuru noktalarında gerekli düzenlemeler yapılırken, görevli personel çiftçilerin uzun süre beklemeden işlemlerini tamamlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, destek programıyla üreticilerin girdi maliyetlerini azaltarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedefliyor.