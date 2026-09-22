Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Sadık Şendil'in 'Kanlı Nigar' adlı oyunu ile Avlu Kültür Merkezi'nde sahneye çıktı. Fatih Salonu'nun tamamen dolduğu prömiyerde tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk oyunu 'Kanlı Nigar' ile perdelerini açtı. Avlu Kültür Merkezi'nde Fatih Salonu'nun tamamen dolduğu prömiyerde bazı tiyatroseverler oyunu merdivenlerden, salona giremeyenler ise fuaye alanına kurulan LED ekrandan takip etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Şehrimizin kültür sanat hayatında yepyeni bir sayfa açıldı. İddia ediyorum, Türkiye'nin en güzel şehir tiyatrosu Balıkesir'indir.' dedi.

Balıkesir'in kültür ve sanat hayatında yeni bir dönem başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdüren Balıkesir Şehir Tiyatrosu ilk kez seyirci karşısına çıktı.

Sadık Şendil'in kaleme aldığı ve usta oyuncu, tiyatro yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği 'Kanlı Nigar' oyunuyla perdelerini açan Şehir Tiyatrosu'nun 11 kişilik kadrolu sanatçılardan oluşan ekibiyle Avlu Kültür Merkezi'nde sahnelediği oyun ilk günden yoğun ilgi gördü.

Geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden biri olan, meddah ve orta oyun geleneğinin izlerini taşıyan 'Kanlı Nigar'ın prömiyerinde Avlu Kültür Merkezi Fatih Salonu tamamen doldu.

SALON YETMEDİ TİYATRO KEYFİ FUAYE ALANINA TAŞTI

Balıkesir Şehir Tiyatrosu'nun ilk oyununu izlemek isteyen vatandaşlar gösterim öncesinde Avlu'ya akın etti. Fatih Salon'daki koltukların ve balkonun tamamen dolmasıyla bazı tiyatroseverler oyunu merdivenlerde oturarak takip etti.

Salona giremeyen vatandaşlar için ise fuaye alanına LED ekran kuruldu. Kültür sanat alanında önemli bir adımın atılmasıyla bu tarihi günde Balıkesirliler, şehir tiyatrosuna sahip çıktı.