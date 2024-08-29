Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde medya, iletişim, kültür, turizm, spor ve bilişim alanlarında hizmet verecek KENTİM A.Ş. kurulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan iştiraklere bir yenisi eklendi. Kocaeli halkına modern belediyeciliğin gerekleri doğrultusunda çağdaş, etkin ve yararlı hizmetler sunma kararlılığında olan Büyükşehir’de KENTİM A.Ş. kuruldu. Medya, iletişim, kültür, turizm, spor ve bilişim alanlarında hizmet verecek KENTİM A.Ş.’nin genel müdürlüğüne Mustafa Albayrak getirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her türlü kültür-sanat ve hizmetleri, reklam ve tanıtım hizmetleri ve bilişim hizmetlerinin yerine getirebilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi amacıyla KENTİM A.Ş.’nin kurulmasına karar verildi. Büyükşehir’in yeni iştirakinin çalışma alanları arasında; ulusal ve uluslararası nitelikte bilimsel, teknik ve eğitim hizmeti vermek; sinema, tiyatro, TV, video, film, bale ve opera gibi sahne sanatlarında etkinliklerde bulunmak yer alıyor.

MEDYA, İLETİŞİM, KÜLTÜR, TURİZM, SPOR VE BİLİŞİM

Ayrıca resim, karikatür, afiş ve fotoğraf gibi görsel sanatlarla caz, klasik Türk ve Batı Müziği, Türk Halk Müziği, Anadolu kültürleri, folklor ve halk dansları ve pop müzik dinletileri, edebiyat, kültür ve sanat alanında etkinlikler de organize edilecek. KENTİM A.Ş. bünyesinde ödüllü ve ödülsüz yarışmalar düzenlemenin yanı sıra sportif faaliyetleri organize etmek de yer alıyor. KENTİM A.Ş. çalışma alanları kapsamında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunacak.