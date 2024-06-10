Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık, servis kazasında yaralananlara 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunurken, hayati tehlikesi olan vaka bulunmadığı bilgisini aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde işçi taşıyan servis otobüsü, damperli TIR ile kafa kafaya çarpıştı. 26 kişinin etkilendiği kazada yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Ada ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Hasan Aydınlık yaralıları bulundukları hastanelerde ziyaret etti. Ada ve Aydınlık’a Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih Mutlu ve Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır eşlik etti.

“YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Genel Sekreter Vekili Aydınlık, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileten Aydınlık, Kocaeli Valiliği, Büyükşehir ve diğer kamu kurumlarının yaralıların durumunu yakından takip ettiğini vurguladı.