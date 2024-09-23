Kocaeli Büyükşehir, kentteki karavan parkı ihtiyacını karşılamak için kolları sıvadı. Kartepe’de 11 dönüm arazide karavan park alanı yapımına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan karavan parkı ihtiyacını görerek, bu yönde önemli bir adım attı. Büyükşehir tarafından Kartepe Dumlupınar Mahallesi Gülümser Sokak’ta 11 dönüm (11 bin m2) alan üzerine karavan park alanı yapımı için çalışmalara başlandı. 170 karavanın aynı anda park edebileceği alanda yağmursuyu hattı, elektrik ve kanalizasyon altyapısı, aydınlatma duş ve tuvalet bulunacak. Güvenlik önlemlerinin de alınacağı alanda karavancıların rahatı ve ihtiyaçları için tüm detaylar düşünüldü.

ULAŞIM VE TRAFİK DÜZENLEME KOMİSYONU

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu’na (UTDK) yapılan başvurular sonucunda; Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde çok sayıda karavan parklandığı, söz konusu karavanların bu yerlerde park halinde uzun süre kaldığı ve vatandaşların araçlarına park alanı bulamadığı tespit edildi. Bunun üzerine Darıca Millet Bahçesi A Otoparkı, Gölcük Değirmendere Sahil Şeridi, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak, Kartepe Eşme Mahallesi Sahil şeridi, Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu Otoparkı ve Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi üzerine karavan park edilmesi 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle yasaklandı.

KARAVAN PARK ALANI İHTİYACI

Büyükşehir Belediye ana binasının arkasında bulunan otopark alanındaki düzensiz parklanmayı engellemek amacıyla 05 Ağustos 2024 tarih ve 2024/1071 sayılı UTDK kararı ile otopark alanındaki J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanlar “Geçici Karavan Park Alanı” olarak belirlendi. Bu alanlar dışında park etmeyi yasaklayan Büyükşehir, Kocaeli genelinde karavan park alanı ihtiyacını karşılamak için proje çalışmalarını hızlandırarak Kartepe Dumlupınar Mahallesinde 11 dönüm alanda çevresi yeşil alan olarak tasarlanan karavan park alanı için çalışma başlattı. Karavan sahipleri için her türlü konfor ve güvenliğin düşünüldüğü alanda projelendirme sonrasında yapım çalışmalarına başlandı.