İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Kocaelili milli sporcu şampiyon bisikletçi Hasan Sert’i vefatının 14. yılında unutmadıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Türk bisiklet tarihinin önemli sporcularından Hasan Sert’in vefatının 14. Yılı dolasıyla anma programı düzenledi. Yahya Kaptan Bisiklet Eğitim Merkezi’nde gerçekleşen anma törenine Hasan Sert’in kardeşi Hüseyin Sert ve ailesi, KOÜ Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mehmet Zeki Kutlu ve çok sayıda bisiklet tutkunu katıldı.

FARKINDALIK YARATILDI

Program kapsamında Hasan Sert’in anısına bisiklet turu düzenlendi. Aynı zamanda Dünya Otomobilsiz Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası olması sebebiyle farkındalık yaratıldı. ‘Amacım hareket, aracım bisiklet’ sloganıyla sporcular ve pedal dostu gönüllüler, Hasan Sert adına düzenlenen bisiklet turunu başarıyla tamamladılar.