Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, restorasyonu Gebze Belediyesi tarafından yapılarak açılan Tarihi Su Sarnıcında incelemede bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, restorasyonu Gebze Belediyesi tarafından yapılarak açılan Tarihi Su Sarnıcında incelemede bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün, yapılan çalışmalar ve sarnıç hakkında bilgi verdiği inceleme gezisine AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, KBB Başkan Vekili Hasan Soba, KBB Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, belediye meclis üyeleri de katıldı. Restorasyon çalışmasının tamamlanarak koruma altına alınan Tarihi Su Sarnıcı’ndan ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ü tebrik eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükgöz’e çalışmalarında ve hizmetlerinde başarılar diledi.

Restorasyon çalışmaları sonrasında Gebzelilerin hizmetine ve ziyaretine açılan Tarihi Su Sarnıcı 551 metrekarelik meydan düzenlemesinin yanı sıra 245 metrekarelik cam seyir terası bölümlerinden oluşuyor.