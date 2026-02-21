Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde şehrin ekonomik altyapısını güçlendirecek en önemli adımlardan biri olan Mobilya ve Kereste Sektörel Kümelenme Projesi'nde beklenen müjdenin geldiğini açıkladı.

MALATYA (İGFA) - Uzun süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde titizlikle takip edilen proje kapsamında, Malatya'daki yaklaşık 400 mobilya ve kereste esnafı 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan 600 dönümlük modern üretim alanında bir araya getirilecek. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sürece verdikleri destek dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

'ÜRETİM GÜCÜMÜZÜ TEK MERKEZDE TOPLUYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Yeniden inşa ettiğimiz şehrimizin güçlü yarınları için hayati öneme sahip sektörel kümelenme projemizi uzun süredir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde titizlikle takip ediyorduk. Hamdolsun, Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır bugün beklediğimiz müjdeyi paylaştı. Mobilya ve kereste sektörümüzde faaliyet gösteren yaklaşık 400 esnafımızı, 2. OSB içerisinde yer alan 600 dönümlük alanda kuracağımız modern ve planlı üretim tesislerinde bir araya getiriyoruz.'

'REKABET GÜCÜMÜZ VE VERİMLİLİĞİMİZ ARTACAK'

Sektörel kümelenmenin Malatya sanayisi açısından stratejik bir dönüşüm anlamına geldiğini vurgulayan Başkan Er, 'Sektörel kümelenme ile üretim kapasitemizi artıracak, rekabet gücümüzü yükseltecek, lojistik ve maliyet avantajı sağlayacak, ortak akıl ve iş birliği kültürünü güçlendireceğiz. Dağınık alanlarda faaliyet gösteren işletmelerimizin tek merkezde toplanmasıyla hem verimlilik hem de kurumsallaşma önemli ölçüde artacaktır.' dedi.

DEPREM SONRASI SANAYİ ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin deprem sonrası sadece konut ve altyapı değil, üretim ve istihdam alanında da güçlü bir toparlanma hedeflediğini belirten Başkan Er, kümelenme modelinin şehrin ekonomik direncini artıracağını ifade etti.

Modern altyapıya sahip üretim alanları sayesinde iş güvenliği, çevre düzeni, ulaşım, depolama ve lojistik imkânlarının iyileşeceğini kaydeden Başkan Er, projenin Malatya'nın geleneksel mobilya ve kereste üretimini daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağını söyledi.

'ŞEHRİMİZE VE ESNAFIMIZA HAYIRLI OLSUN'

Malatya esnafına ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er; 'Şehrimize, esnafımıza ve bölgemize hayırlı olsun. Bu önemli projeye verdikleri destek ve katkılar dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a tüm hemşehrilerim ve özellikle esnaf kardeşlerim adına teşekkür ediyorum. İnşallah; mermercilerimizden metalcilerimize, hurdacılarımızdan gıdacılarımıza kadar birçok sektör için planladığımız kümelenme çalışmalarına dair de yeni müjdeler vereceğiz.' dedi.