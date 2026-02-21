Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin en yoğun nüfuslu bölgesi olan Yenigün Mahallesi'nde hayata geçireceği 'Modern Cumartesi Kapalı Pazar Alanı' projesinin detaylarının netleştiğini söyledi. Çevreci özellikleriyle ön plana çıkan proje; güneş enerjisi üretimi, yağmur suyu toplama sistemi ve elektrikli araç şarj üniteleriyle ilçenin vizyon projesi olmaya aday.

BURSA (İGFA) - Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenigün Mahallesi'nde inşa edilecek modern kapalı pazar alanı projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Toplam 138 pazarcı esnafının hizmet vereceği bu alan, haftanın bir günü modern bir pazar yeri olarak kullanılacak, diğer günlerde ise otopark olarak hizmet verecek. Projede ayrıca elektrikli araçlar için şarj istasyonu ve dükkânlar, çay ocağı, zabıta odası, tuvalet ve bebek bakım odası yer alacak. Yeni kapalı pazar alanı, sosyal amaçlı etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek çok yönlü bir yaşam alanı olarak planlandı.

SALI PAZARI'NIN YÜKÜNÜ HAFİFLETECEK

İlçedeki mevcut Salı Pazarı'nda yaşanan yoğunluğu azaltmayı da hedeflediklerini belirten Başkan Ercan Özel, 'Yenigün Mahallesi, Yenişehir'in en yoğun nüfusuna sahip bölgesi. Buradaki vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabileceği, pazar arabalarıyla konforlu bir şekilde alışveriş yapıp evlerine dönebilecekleri sakin ve modern bir ortam oluşturuyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Salı Pazarı üzerindeki yükü de önemli ölçüde alacak.' dedi.

KENDİ ENERJİSİNİ ÜRETECEK

Proje kapsamında yerel üreticilerin de unutulmadığını vurgulayan Belediye Başkanı Ercan Özel, pazar alanı içerisinde müstakil bir 'Köylü Pazarı' bölümünün olacağını anlattı. Cumartesi Kapalı Pazar Alanı'nın tamamen çevreci bir anlayışla inşa edileceğine vurgu yapan Başkan Ercan Özel, 'Modern Kapalı Pazar Alanımızın çatısına kurulacak Güneş Enerji Sistemi ile kendi enerjisini üretecek. Ayrıca tesis, yağmur sularını toplayarak temizlik ve kullanım ihtiyaçları için depolayacak. Pazar alanının kuzey cephesinde ise elektrikli araçlar için şarj üniteleri bulunacak. Planladığımız Kapalı Pazar Alanımız, Bursa'nın en çevreci yapılarından biri olacak.' diye konuştu.