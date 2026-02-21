İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak'ta altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda günlük yaşamı hızla normale döndürüyor. Bölgede altyapıyı güçlendiren ve ulaşım konforunu artıran çalışmalar kapsamında son olarak 1479 Sokak'ta asfalt serim işlemi tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Alsancak'ta başlattığı köklü altyapı ve yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Alsancak Mahallesi'nde uzun yıllardır yaşanan taşkın ve koku sorununa karşı yürütülen altyapı yatırımının tamamlandığı alanlar, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince kapatılıyor. Şiddetli yağışlara karşı bölgeyi daha dirençli hale getirecek çalışmaların tamamlandığı sokaklarda asfalt serimi yapılıyor. Kademeli olarak yenilenen sokaklarda hem altyapı güçlendiriliyor hem de ulaşım konforu artırılıyor.

Sokaklar teker teker asfaltlanıyor

Kazı çalışması biten sokaklarda zemin iyileştirmesinin ardından asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 1476/1 Sokak, 1479 ve 1472 Sokak ile 2. Kordon'da altyapısı tamamlanan etaplarda hızla asfalt serimi gerçekleştirildi.

250 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, Konak Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yıllardır süren taşkın ve kötü koku sorununa kalıcı çözüm getirmek için kapsamlı bir altyapı yatırımı başlattı. 250 milyon liralık yatırımla bölgeye 1 kilometre atık su hattı, 6 kilometre yağmursuyu hattı ve 5 terfi merkezi inşa ediliyor. Çalışmaların yüzde 30'u tamamlandı.