Bilecik İnhisar'da Ramazan ayının manevi atmosferi, birlik ve beraberlik tablosuna dönüştü. İnhisar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenmesi planlanan toplu iftar programlarının ilki, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te iftar organizasyonlarının ilkinde ilçe halkı aynı sofrada orucunu açtı. Gençten yaşlıya, kadınlardan çocuklara kadar çok sayıda vatandaşın katıldığı program, Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde yansıttı.

İftar programına katılan Belediye Başkanı Nihal Arslan, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

'Kaymakamımız Sayın Mücahit Ünal'ın katılımıyla İnhisar Belediyesi 1. Cuma toplu iftarımızı gerçekleştirdik. Uzaktan yakından katılan hemşehrilerimize teşekkür ederim, ayaklarına sağlık. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul etsin inşallah.'

Toplu iftar programına katılan İlçe Kaymakamı Mücahit Ünal da vatandaşlarla tek tek selamlaşarak Ramazan ayının huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.