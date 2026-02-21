Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ankara'da yaşayan Kırıkkaleli vatandaşlarla bir araya geldi. Yüzlerce Kırıkkaleliyi buluşturan iftar programında ramazan ayının maneviyatı doyasıya yaşanırken oruçlar dualarla açıldı.

ANKARA (İGFA) - İftar programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra; 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili ve Ankara Meclisi Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, Kamu-Sen Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan Avcı, Sağlık Bakanlığı Atama Daire Başkanı Bekir Yiğit, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Toral, İYİ Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Nafiz Yayla, Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Ankara Malatyalılar Federasyonu Başkanı Kamil Göksu, Kırıkkaleliler Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Cemal Sertkaya, Kırıkkaleliler Vakfı Başkanvekili Halil Canöz, Kurtarıcı Melekler Platformu Genel Başkanı Necabi Bal, Başkent İş İnsanları Platformu Derneği Başkanı Ali Osman Koç, Ben De Varım İyilik ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Şerife Kaya, Cumhuriyetçi Vatanseverler Partisi yöneticileri, belediye meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile çok sayıda Kırıkkaleli vatandaş katıldı.

'Kırıkkaleli hemşehrilerimin her zaman yanındayım'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kırıkkalelilerle birlikte iftar yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek şöyle konuştu: 'Sizler bu vatan coğrafyası için var olmuş; bu vatan ne zaman dara düşse Mustafa Kemal Atatürk'ümüzle birlikte bu vatanın en büyük savunucuları olmuş yiğit Oğuz Türkmen boylarısınız. Sizler çok kıymetli insanlarsınız. Orta Asya'dan 'dava insanlık davasıdır' diyen yüce Türk milletinin, sizler Anadolu'daki tam kimliği, tam şahsiyetisiniz. Sizler, yüce Türk milleti olma özelliğinizi Peygamber Efendimiz'e (s.a.s.) senelerdir sancaktarlık yapmaktan alıyorsunuz. Sizler bu ululuğunuzu, bu adaletli duruşunuzu Hazreti Ali Efendimiz gibi elif gibi dimdik duruşunuzdan alıyorsunuz. Sizler bu azizliğinizi Ehl-i Beyt yolunda, bu vatan coğrafyası için göğsünü siper edenlerden olduğunuz için alıyorsunuz. İşte yüce Türk milletinin tanımı da budur. Yüce Mevla'm bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Şu şanlı Türk bayrağımızı göklerden indirmesin. Misak-ı Millî sınırlarımızda, bu eşsiz vatan coğrafyasında yüce Mevla'm birliğimizi, beraberliğimizi daim ve makbul eylesin inşallah. Bizim felsefemiz; 'halka hizmet, Hakk'a hizmet' felsefesidir. Onun için bizler sizlerin başına baş olmaya değil, hizmetkâr olmaya geldik ve öyle de devam edeceğiz. Hele Kırıkkaleli hemşerilerim için bu Keçiören'de ve ötesinde bir çivi çakılacaksa, bir yapı oluşturulacaksa her zaman yanınızdayız ve durmaya da devam edeceğiz. Birileri bu vatan coğrafyasında Türk kültür geleneğinin karşısında olabilir. Biz, halka hizmet, Hakk'a hizmet etmenin yolunda olalım. Yüce Mevla'm Kadir Gecesi'ne, oradan da Ramazan Bayramı'na erdirmeyi nasip eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene.'

Başkan Özarslan, konuşmasında Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi projesine de destek vereceklerini söyledi.

'Belediye başkanımızın ev sahipliğinin güzelliğini gösterir'

Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya ise 'Bize her konuda desteğini esirgemeyen Keçiören'imizin mimarı, değerli Belediye Başkanımız Dr. Mesut Özarslan başta olmak üzere hepinize ayrı ayrı saygı, sevgi, hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Nereden baksanız bu programa 2 bine yakın insan katılmış. Bu da Belediye Başkanımızın ev sahipliğinin güzelliğini gösterir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' dedi.

'Başkanımız büyük bir destek sözü verdi, teşekkür ediyorum'

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya da konuşmasında Başkan Özarslan'a teşekkür ederek duygularını şu sözlerle aktardı: 'Sayın Başkanımız göreve geldiği günden bu yana Kırıkkaleli hemşerilerimize kapısını ve telefonunu her zaman açık tutmuştur. Ekibiyle birlikte Keçiören'de çok güzel hizmetlere imza atmaktadır. Biz de buna yakından şahidiz. Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi projemiz kapsamında kendisini ziyaret ettiğimizde, bizlere büyük bir destek sözü verdi. Bu yaklaşımı bizleri ziyadesiyle memnun etti. Başkanımıza bu katkısı için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl bir hemşerimizin evi yanmıştı ve oturulamaz durumdaydı. Keçiören Belediyesi'ne ulaştık. Belediyemiz kısa süre içinde evi tamamen yenileyerek ailemizi yeniden sıcak yuvasına kavuşturdu. Bu destek bizim için çok kıymetliydi. Yine bir başka olayda, cenaze nakli konusunda yaşanan bir sıkıntıda, gecenin bir vakti belediyemize ulaştık. Keçiören Belediyesi cenaze aracını göndererek hemşerimizin mağduriyetini giderdi. İşte sosyal belediyecilik budur. Sayın Başkanım, verdiğiniz destekler ve gösterdiğiniz yakın ilgi için Allah sizden razı olsun.'

'Beraber oldukça her geçen gün daha da güçleneceğiz'

Programa katılan davetlilerin ramazan ayını tebrik eden Kırıkkaleliler Vakfı Başkan Vekili Halil Canöz, konuşmasında şunları dile getirdi: 'Ramazan ayınızı tebrik ediyor; ülkemize ve tüm insanlığa huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Ramazan; sevgidir, samimiyettir, paylaşımdır. Bizler birbirimize tebessüm etmeyi unutmadan, birbirimizi kırmadan, saygı ve hoşgörü içerisinde hareket ederek bu kutsal ayın gerçek amacına ulaşmasını sağlayabiliriz. Unutmayalım ki adaleti ve hukuku rehber edinerek birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz. Hayırlı ramazanlar diliyorum.'