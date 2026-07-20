Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yaz Neşesi Etkinlikleri' kapsamında hafta sonu düzenlediği etkinlikler vatandaşları bir araya getirdi. Patlamış mısır ikramı eşliğinde yaz akşamının tadını çıkaran Kocaelililer, hem müziğin hem de sinemanın keyfini yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. 'Yaz Neşesi Etkinlikleri' kapsamında hafta sonu gerçekleştirilen programlar, İzmit Millet Bahçesi ve İzmit Milli İrade Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleşti.

Etkinliklerin ilki cuma akşamı düzenlendi. İzmit Millet Bahçesi'nde (Fuarpark) sahne alan yerel sanatçı Mesut Çakır, sevilen şarkılarını Kocaelililerle birlikte seslendirdi. Yaz akşamını müzikle renklendiren konser, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Bir yandan Fuarpark'ın muhteşem atmosferinin keyfini süren vatandaşlar bir yandan da konser ile doyasıya eğlendi.

MİLLİ İRADE, AÇIK HAVA SİNEMASINA DÖNÜŞTÜ

Cumartesi günü ise Milli İrade Meydanı, açık hava sinemasına ev sahipliği yaptı. Animasyon filmi 'Yukarı Bak', çocuklar, gençler ve ailelerin katılımıyla hep birlikte büyük ekranda izlendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, yaz akşamının keyfini hep birlikte yaşadı.

Gösterim öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ikram edildi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ikram alanında renkli görüntüler oluşurken, aileler de açık havada sinema deneyiminin tadını çıkardı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Yaz Neşesi Etkinlikleri' kapsamında yaz boyunca konserler, açık hava sinemaları ve çeşitli kültür-sanat programlarıyla Kocaelilileri bir araya getirmeyi sürdürecek. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle yaz akşamları müzik, eğlence ve sinema dolu anlara sahne olmaya devam edecek.