Büyükşehir, geleneksel yemeklerin yaşatılması ve vatandaşların cemiyetlerde kullanması için kırsalda yaptığı köy fırınlarının onarım ve bakımını gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel yemeklerin pişirilerek yeniden yaşatılması, vatandaşların çeşitli cemiyet ve etkinliklerde kullanması için kırsal mahallelere köy fırını inşa ediyor. “Köylere Fırın” projesi kapsamında ihtiyacı olan köylere yapılan ve zamanla yıpranan fırınların bazı bölümleri de yine Büyükşehir ekipleri tarafından bakım ve onarımdan geçiriliyor. Vatandaşların ortak kullanımına sunulan fırınlar, yöresel mimariyle günümüz teknolojisinin birleşmesi sonucu modernize ediliyor.

GELENEKSEL YEMEKLER PİŞİRİLİYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan ancak zamanla yıpranan fırınların bakım ve onarımlarını A Takımı ekipleri gerçekleştiriyor. Fırınlar, kırsal mahallelerde vatandaşlara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Özel gün, cemiyet ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülmesini sağlıyor. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek, mancarlı pide ve börek başta olmak üzere çeşitli yemekler pişirilebilen fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kocaeli’deki değerlere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi bu lezzet duraklarının sayısını her geçen gün artırıyor, bakım ve onarımlarını yapıyor. Vatandaşlar, gelenekleri yaşatmak için yapılan fırınlar için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyor.