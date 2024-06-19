Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarında sanat eğitimi alan öğrenciler, yıl sonu etkinliklerinde başarılarını gözler önüne serdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2023-2024 eğitim-öğretim dönemini tamamladı. Başarılı bir eğitim dönemi geçiren Büyükşehir Konservatuvarı, bir yıllık eğitimini yılsonu gösterileriyle taçlandırdı.

Öğrenciler, sergi ve gösterilerde Büyükşehir Belediye Konservatuvarında aldıkları kaliteli sanat eğitimini gözler önüne serdi

MÜZİK BÖLÜMÜ VE SINIFLARININ KONSERLERİ

Konservatuvarın Batı Müziği Bölümlerindeki Sınıf Konserleri, mayıs ayının son haftasında başladı. Bu çerçevede ilk konseri Batı Müziği Şan Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler verdi. Bu konseri 2 Haziran Pazar günkü Çello ve Keman Bölümü öğrencilerinin konseri takip etti. Ardından 3 Haziran Pazartesi günü Klarnet ve Flüt Bölümü, 4 Haziran Salı günü Çocuk Korosu, 5 Haziran Çarşamba günü Piyano Bölümü,7 Haziran Cuma günü Piyano Bölümü Mezuniyet Konseri, 8 Haziran Cumartesi günü Batı Müziği Bölümü Mezuniyet Konseri (Flüt, Keman, Çello, K.Gitar, E. Gitar) ile 9 Haziran Pazar günü Türk Müziği Bölümü Mezuniyet Konseri ve Ney Sınıfı Bölümü öğrenci konseri düzenlendi. Müzik bölümü öğrencilerinin gösterilerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü’nün içinde yer alan Dr. Şefik Postalcıoğlu Salonu ev sahipliği yaptı. Başarı ve disiplinleriyle göz dolduran öğrenciler, kendilerini izlemeye gelen başta aileleri olmak üzere eğitmenlerini gururlandırdı.

GÜZEL VE GELENEKSEL SANATLARIN SERGİLERİ

Güzel Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar Bölümlerinin yılsonu sergileri 4 Haziran Salı günü Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açıldı. Toplam 230 eserin yer aldığı sergide ağırlıklı olarak Anadolu Medeniyetleri ve Türk İslam Kültürü teması üzerinde duruldu. Sergide ebru sanatıyla yapılan iki Kudüs çalışması yer aldı. Güzel Sanatlar Bölümü ise eserlerinde doğa ve insan temasını işledi. Çinilerde ağırlık olarak 16. Yüzyıl İznik teması gözlerden kaçmadı. Seramik branşı ise büyük oranda Anadolu Medeniyetleri ve Selçuklu temasını taşıdı. Minyatür sanatındaki serbest çalışmaları bazı esinlenmeler takip ederken, Osmanlı klasik çağı ve 17. 18. yüzyıl batılılaşma etkisindeki buketler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.