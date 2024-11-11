Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik düzenlediği engelli işveren buluşmasında personel arayan firmayla engelli bireyler arasında köprü olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli bireylere yönelik desteği artarak devam ediyor. Büyükşehir, engelli bireylere yönelik mülakat teknikleri eğitimi ardından, engelli işveren buluşması gerçekleştirerek engellilerin yanında olmaya devam ediyor.

Engelli bireylerin iş sahibi olabilmeleri adına başlatılan çalışmalar kapsamında Sağlık Sosyal Hizmetleri Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü yaptığı engelli işveren buluşmasıyla, engelli bireylerin istihdam konusunda yaşadıkları sıkıntıları hafifletmeyi hedefledi.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN UMUT OLDU

Büyükşehir engelli istihdamını arttırmak amacı ile firmaların mülakatlarına katılmak isteyen engelli bireylerle firmalar arasında köprü oldu.

Büyükşehir Belediyesinin Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirdiği, engelli istihdamını arttırmaya yönelik “engelli işveren buluşması” programı kapsamında engelli bireyler ile şehrin önemli firmalarından Hayat Kimya Bingo fabrikası yetkilileri bir araya geldi. İş arayan 47 engelli bireyin katıldığı programda engelli bireyler nitelikleri doğrultusunda iş başvuru formunu doldurup hayat kimya fabrikası yetkilileri ile ön mülakat gerçekleştirdi. 15 Kasım tarihinde ise Kocaeli Şehir Hastanesinde ISS firması tarafından engelli işe giriş mülakatı gerçekleştirilerek olup, detaylı bilgi almak isteyen engelli adayları, Büyükşehir’in 318 10 00 hattından dâhili 3856 numarayı arayarak hafta içi mesai saatleri içerisinde detaylı bilgi alabilecekler.