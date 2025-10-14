Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 3.500 çiftçiye yem bitkisi tohumu dağıtmaya başladı. Kandıra Akçaova'daki dağıtım töreninde konuşan Başkan Büyükakın tarıma katkı sunmaya devam edeceklerini söylerken, üretici de desteklerle yüzlerinin güldüğünü belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın öncülüğünde, Kocaeli'nin tarımda da öncü ve model olması için çiftçilere 2019-2025 yılları arasında, altyapı, ulaşım ve enerji alanlarında 1 milyar 350 milyon TL'lik destek sağlandı.

Üreticinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yem bitkisi tohumu dağıtıyor. Bu sonbahar döneminde de 1.420 ton yem bitkisi tohumu desteği sağlanacak. 'Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi' kapsamında, 9 ilçedeki 3.500 çiftçiye 21.740 paket arpa, 9.000 paket süt otu ve 4.400 paket yem bezelyesi tohumu dağıtılacak.

KANDIRALI ÇİFTÇİLERE DAĞITILDI

Yüzde 75 hibeli arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan tohumlar, Kandıra Akçaova Mahallesi Tarım ve Kredi Kooperatifi önünde düzenlenen törenle çiftçilere dağıtılmaya başlandı. Törene Başkan Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Çakır, Kocaeli Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özer, Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin, Akçaova Mahalle Muhtarı Hamza Biçer, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, törende bir konuşma gerçekleştirdi. 6 yıllık zaman zarfında 1 milyar 350 milyon liralık destek sunduklarını ve 21 binden fazla çiftçiyi 88 farklı proje ile desteklediklerini hatırlatan Başkan Büyükakın, 'Sonbahar döneminde yüzde 75 hibe ile yeni bir destekleme yapıyoruz. Toplam 110 bin dekarlık bir alan desteklenmiş olacak. Yaklaşık 15 bin 715 futbol sahası ediyor. Projenin bedeli ise 70 milyon lira' bilgilerini verdi.

BÜYÜKAKIN: GIDA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Büyükakın geçtiğimiz ağustos ayında 525 milyon lira maliyetli Toramanlar Göleti'ni devreye aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: 'Hayat sadece şehirde değil. Gıda meselesi benim sürekli anlattığım bir konu. Gıda güvenlik tıpkı meselesi gibi önemli. Bizim bu üretimi devam ettirmemiz gerekiyor. Hem merkezi hükümetler hem de yerel yönetimler tedbir almalı. Herkes şehirde yaşarsa, herkes diğer sektörlerde çalışırsa insanlar ne yiyecek? Tarım ve hayvancılığın devam etmesi gerekiyor. Biz de zor zamanlarda çiftçimizi desteklemek yoluna gidiyoruz.

Bu toprakların ekilmeye hayvancılığın devam etmesi gerekiyor. Şehirlerin ve ülkenin ayakta kalabilmesi için bu toprakların ekilmesi lazım. Tarımda ve hayvancılıkta işletmelerin mahiyetinin değiştiğini görüyoruz. Eskiden arazinin büyüklüğü ve orada yaşayan nüfus birbirini denkliyordu. Ancak şimdi arazilerimizi rasyonel bir ölçeğe getirmemiz lazım. Orada çalışan insanları iyi belirlememiz lazım. Tarımdan çıkanlar sanayiye ve hizmetler sektörüne gidiyor. O zaman bizim bu tarafı dizayn ederken diğer tarafta doğru işler yapmamız lazım.'

Başkan Tahir Büyükakın konuşmasının sonunda Kandıralılar için doğalgaz müjdesi vererek, 'Bunu yaparken aynı zamanda o bölgedeki yaşamı teşvik edecek diğer şeyleri de yapıyoruz. Şuanda Kandıra'nın 96 mahallesinin 33'ünde doğalgaz mevcut. 2026 yılının sonuna kadar 32 mahalleye daha doğalgaz gelecek ve böylece Kandıra'nın 5'i merkezde 60'ı kırsalda 65 mahallesinde doğalgaza kavuşulmuş olacak. Fındık depolama tesisi müjdemizi de verelim. Biz sizi desteklemeye devam edeceğiz. Çiftçinin emeği, Büyükşehir'in, tarım il müdürlüğü ve hükümetimizin desteği oldukça bereket artacak, el birliği ile güzel işler yağacağız' dedi. Başkan Büyükakın konuşmasının ardından bir çiftçinin tohumlarını traktörüne yüklemesine yardım etti. Çiftçiler de destekten dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.