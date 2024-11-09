Büyükşehir’in Kocaeli'nde yaşayan 65 yaş üstü çınarlarımıza yönelik "Hayatın İçindeyim" projesi 34 bin kişiye ulaştıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Hayatın İçindeyim" Projesi, 2019’dan bu yana 65 yaş üstü bireylerin hayatını renklendirmeye ve sosyal hayata katılımını artırmaya devam ediyor. Hedef kitlesini Kocaeli’nde ikamet eden 65 yaş üstü, zihni bütünlük sahibi ve kısıtlılığı olmayan, aktif yaşlanma programlarına katılmasında sağlık alanında bir engeli olmayan bireylerin oluşturduğu projeden, bugüne kadar toplam 34 bin 218 kişi fayda sağladı.

AKTİF YAŞLANMA DESTEKLENİYOR

"Hayatın İçindeyim" Projesi, 65 yaş üstü bireylerin sosyal aktivite ve hobi kulüpleri aracılığıyla kendilerini yeniden keşfetmelerine olanak tanıyor. Proje kapsamında oluşturulan 7 farklı hobi kulübü, yaşlı bireylerin özgüven kazanmasını, yalnızlık duygusundan kurtulmasını ve aktif yaşlanmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Akademi Kulübü’nden Torun Kulübü’ne kadar geniş bir yelpazede sunulan bu aktiviteler, büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

HOBİ KULÜPLERİYLE SOSYALLEŞİYORLAR

Proje kapsamında çınarlarımızın ilgi alanlarına göre çeşitli hobi kulüpleri oluşturuldu. Akademi Kulübü, Sağlıklı Yaşam Kulübü, Sanat Kulübü gibi başlıklarla bireylerin hem sosyal hem de fiziksel olarak aktif olmaları sağlanıyor. Beş Çayı Kulübü gibi sosyal etkileşim odaklı kulüpler ise dostlukları pekiştirip akranlar arasında güçlü bağlar kuruyor.

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Projeye katılmak isteyen 65 yaş üstü bireyler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine başvurarak çeşitli sosyal etkinliklere katılabiliyor. Projeden yararlananlar, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı bu fırsatla kendilerini daha dinç, daha sosyal ve daha üretken hissettiklerini belirterek Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor.