Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği ve özel şirketlerin sürücülere ceza keseceği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan 'trafik radar sistemlerinin özelleştirileceği' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin açıklamasında, özel şirketlerin trafik cezası kesebileceği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 114'üncü maddesi kapsamında trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin yalnızca kamu görevlilerine ait olduğu vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu yetkinin Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı trafik personeli ile belirli konularda yetkilendirilmiş Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü personelinde bulunduğu ifade edildi.

KGYS VE EDS SİSTEMLERİ SADECE TESPİT AMACIYLA KULLANILIYOR

Trafikte kullanılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Elektronik Denetleme Sistemleri'nin (EDS) yalnızca kural ihlallerini tespit eden teknik altyapılar olduğu kaydedilen açıklamada, bu sistemlerden elde edilen verilerin trafik polisi veya jandarma tarafından değerlendirilerek cezai işleme dönüştürüldüğü belirtildi. DMM, özel şirketlerin trafik ihlallerine ilişkin ceza düzenleme yetkisinin bulunmadığını vurgulayarak, vatandaşlardan kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan asılsız ve manipülatif paylaşımlara itibar etmemelerini istedi.